Convocato Consiglio regionale, si parlerà anche dell'inchiesta Keu

Il Consiglio regionale della Toscana è convocato per martedì 27 aprile alle ore 15 con chiusura alle 19 e per mercoledì 28 aprile alle ore 9,30 con eventuale ripresa pomeridiana. All’ordine del giorno una comunicazione della Giunta regionale su Fidi Toscana spa, alla quale è collegata un’interrogazione della consigliera Elisa Tozzi (Lega) sull’ipotesi di una sua trasformazione in una ‘mini Iri’. Seguirà la trattazione degli atti, a partire dal rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2020, la relazione sull’attività svolta dal Difensore civico nel 2020, la nomina della Commissione regionale per le pari opportunità, le disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori organizzati con piattaforme digital. la proroga dei termini agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l’emergenza Covid, il bilancio di esercizio 2019 di Arpat, il bilancio di previsione 2021-2023 dell’azienda DSU, la relazione consuntiva sulle attività svolte dal Corecom nel 2020. Una mozione di solidarietà alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e di condanna all’atteggiamento maschilista del Presidente turco, presentata dalla commissione per le politiche europee, e una risoluzione sulle misure di sostegno per le imprese che gestiscono gli impianti sciistici della Toscana, presentata dalla commissione istituzionale per le aree interne, concluderanno questa parte dei lavori. In agenda anche una comunicazione della Giunta regionale sui gravi fatti che coinvolgono la Regione Toscana alla luce degli atti dell’inchiesta ‘Keu’ della direzione investigativa antimafia di Firenze, cui sono collegate due mozioni presentate da Irene Galletti e Silvia Noferi (Movimento 5 stelle) sulle azioni da intraprendere a tutela della salute e dell’ambiente in seguito alle vicende degli sversamenti e sulla necessità di potenziare la dotazione organica e finanziaria di Arpat.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa