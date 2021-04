Rapina a Firenze ai danni della giornalista Cesara Buonamici

Furto ai danni della nota giornalista Cesara Buonamici a Firenze. La conduttrice del TG5 era assieme al marito Joshua Calman in zona Pozzolatico nella serata di ieri, domenica 25 aprile. La coppia era in auto e stava entrando in una villa. Erano in attesa dell'apertura di un cancello, quando alcuni uomini incappucciati hanno aperto le portiere, minacciato i due e preso dai loro polsi i preziosi Rolex. I ladri sono fuggiti. Sul posto la polizia che sta tuttora indagando anche su un caso simile avvenuto il giorno prima in zona piazza Beccaria.