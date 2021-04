Trekking e degustazioni, primo maggio in campagna con Foto Club Vinci

Il Foto Club Vinci organizza un Trekking Degustativo "Mangiandando" a Vinci

Dove, quando, come prenotare

Sabato 1 Maggio 2021. Ritrovo ore 9.30 presso l'Agriturismo il Piastrino a Vinci, con partenza alle ore 10.00. Il Trekking di difficoltà Medio-Facile è di 15 km. Con vari dislivelli.

La Quota di 20€ include:

Colazione di Benvenuto, Pranzo a Sacco con schiacciata farcita con (Mortadella o Crudo), Acqua, Calice e Zainetto, Degustazione di Vini delle Colline di Vinci.

Per l'iscrizione è obbligatorio compilare il modulo nel sito del Foto Club Vinci. Nel rispetto del distanziamento sociale è obbligatorio indossare la mascherina, e non creare assembramento durante le degustazioni. Ulteriori info verranno comunicate in fase di Breafing.

Prenotazioni:

Cell. 3281736090 - Fotoclubvinci@gmail.com - www.fotoclubvinci.it