Cerbaiola, FdI: "Regione e Comune trovino una soluzione"

"In oltre 5 anni, le persone con disabilità e le famiglie di Villa Cerbaiola hanno sentito solo promesse mai mantenute dal sindaco Barnini e dalla Regione. E' chiaro che la struttura non è più adeguata se non, addirittura, pericolosa. Serve immediatamente una soluzione per le 40 persone con disabilità che frequentano Villa Cerbaiola, per loro è indispensabile continuare a svolgere serenamente i laboratori e le attività del centro. Vogliamo sapere se la Asl Toscana Centro, Comune e Regione si sono attivate per risolvere questa situazione, o se stanno continuando a disinteressarsi alla vicenda. Basta slogan e annunci, servono fatti". E' quanto dichiarato da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Diego Petrucci, consigliere regionale FdI e membro della Commissione Sanità, Federico Pavese, coordinatore del partito di Giorgia Meloni nell'Empolese, oltre ai consiglieri comunali di FdI ad Empoli Andrea Poggianti e Simona Di Rosa, ed Isacco Cantini del dipartimento regionale Disabilità e equità sociale di Fratelli d'Italia.

''E' gravissimo - proseguono gli esponenti di fdi - che il Partito democratico abbandoni 40 persone con disabilità in una struttura dove non funziona l'impianto di areazione, sono presenti barriere architettoniche e, in passato, è stata trovata Legionella nel sistema idrico. Le strade da intraprendere sono due. O Regione e Comune individuano un'altra struttura per gli utenti di Cerbaiola, oppure fanno partire i lavori di ristrutturazione dell'edificio. E' una vergogna che il Pd non sia stato in grado di trovare una soluzione in 5 anni!"

Fonte: Ufficio stampa