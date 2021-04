Coronavirus Empoli e Cuoio, 24 contagi. Maglia nera a Santa Croce

Sono stati diramati i primi dati sui contagi nella giornata di oggi dal presidente della Regione Eugenio Giani. Oggi è una delle rare volte in cui il comprensorio del cuoio batte l'Empolese Valdelsa in numero di contagi, nonostante l'area vasta sia più piccola per numero di comuni (11 contro 4) e per abitanti.

Ecco i primi dati, che verranno confermati dall'Asl Toscana Centro con il bollettino completo e l'aggiornamento sui decessi.

Contagi zona Empolese Valdelsa 7

Capraia e Limite 2

Montelupo Fiorentino 1

Vinci 1

Fucecchio 1

Empoli 2

Contagi zona del Cuoio 17

Santa Croce sull'Arno 8

Montopoli in Val d'Arno 3

Castelfranco di Sotto 2

San Miniato 4

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO