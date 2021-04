FidiToscana cambierà, ma non sarà una mini Iri

Andranno ripensati natura e operatività di FidiToscana, la finanziaria – società partecipata dal pubblico - creata nel 1975 assieme alle banche che operavano sul territorio, di cui la Regione al momento possiede il 49,42 per cento delle azioni e al cui interno i partner bancari – tranne Mps (27,42%) e Federazione Bcc (1,47%) – hanno tutti oggi i loro centri direzionali fuori dalla Toscana.

Il primo obiettivo rimane quello di mettere in sicurezza i conti della partecipata, che ha chiuso il 2020 con il secondo anno consecutivo di utile consolidato (696 mila euro) dopo le perdite, per via dei crediti deteriorati, del 2015, 2017 e 2018. Se ne è parlato oggi in Consiglio regionale.

Una cosa comunque è chiara, qualunque sia la forma futura della società. “Disporre di una finanziaria regionale è e continuerà ad essere indispensabile” ribadisce l’assessore all’economia, Leonardo Marras. FidiToscana insomma continuerà ad esistere. “L’opportunità di offrire alle aziende canali pubblici di approvvigionamento finanziario – sottolinea - sarà decisiva per la ripresa dopo la pandemia”. “La nuova FidiToscana non sarà però – chiarisce – una mini ex-Iri, come da qualche parte si è letto, per intervenire in maniera diretta nella compagine sociale delle aziende. Nessuno, ammesso che ciò che sia permesso dalla legge, ha mai pensato di usare risorse pubbliche per l’ingresso nel capitale sociale delle imprese”. “Semmai – si sofferma Marras, più avanti – la Regione potrebbe dotarsi di nuove misure di ingegneria finanziaria per sostenere i programmi di investimento e di crescita delle aziende toscane solide e in grado di provarci”. Come il sostegno all’emissione di minibond da parte piccole e medie imprese ad esempio, oppure attraverso fondi rotativi e garanzie per la capitalizzazione delle imprese innovative e delle start up.

Si punta alla trasformazione di FidiToscana in una società in house. “Obiettivo di programma non affatto semplice in partenza” precisa l’assessore. Ma la funzione storica della società rimarrà la stessa, anche se con una pelle diversa.

Per decenni FidiToscana ha del resto offerto, con garanzie per l’accesso al credito, le migliori soluzioni per favorire la crescita delle piccole e medie imprese toscane. Con 102 milioni di prestiti subordinati concessi a Fidi dalla Regione sono stati garantiti, dopo la crisi del 2008, oltre un miliardo e 400 milioni di finanziamenti. E da lì si riparte. Una società in house garantirebbe procedure più snelle e veloci. “Ma va valutata la fattibilità dell’acquisizione dell’intero capitale azionario, in che forme e a quali valori – spiega Marras -. Va valutato anche se ci possano essere condizioni sufficienti per la tenuta degli equilibri economico patrimoniali della società”. Il mercato delle garanzie è cambiato e si è fatto più difficile. Sono mutate anche le norme: il decreto Crescita ha abrogato il decreto Bassanini del 1998, che vincolava le imprese a richiedere garanzie di primo livello a garanti che operano sul territorio regionale. Molte cose sono da ripensare. Analisi tutte demandate ad un advisor, un esperto esterno, che sarà incaricato di stilare una relazione dettagliata al riguardo.

“Dovremo anche approfondire – conclude Marras – le possibili collaborazioni e integrazioni, a livello nazionale, con Cassa Depositi e Presti per la patrimonializzazione delle imprese e con Mediocredito Centrale nel campo delle garanzie, così come l’opportunità che può offrire la Banca europea degli investimenti, con cui la la Giunta ha avviato interlocuzioni preliminari”. Tutti gli strumenti a disposizioni andranno ottimizzati. “E va attivato – dice l’assessore – un confronto con tutto il sistema economico della Toscana, con il mondo del lavoro e con quello istituzionale, prima di assumere qualsiasi scelta”. Sinergia e concertazione dunque, parole chiave. “Ma occorre far anche presto – avverte Marras - : per essere operativi almeno sin all’inizio del 2022”.

Ceccarelli (Pd): "Trasformazione può essere volano di nuovi investimenti produttivi”

“Continuare con decisione nel percorso avviato, mediante il supporto di una consulenza specialistica, volto a valutare le migliori soluzioni che possono essere intraprese riguardo alla natura ed alle prospettive di Fidi Toscana S.p.A. al fine di dotare il sistema economico toscano di uno strumento operativo maggiormente efficace nel facilitare l’accesso al credito e la crescita delle imprese toscane; svolgere tale percorso mediante un necessario confronto con tutti gli attori economici, sociali e istituzionali presenti a livello regionale; informare costantemente il Consiglio regionale sull’evoluzione di tale percorso affinché, non appena chiari gli elementi valutativi attualmente oggetto di approfondimento, si possa procedere all’individuazione di indirizzi basati su un’analisi compiuta e funzionali all’effettuazione di una scelta che si configura come strategica per la ripresa economica della Toscana”.

Sono questi gli impegni affidati alla giunta toscana da una risoluzione proposta dal gruppo Pd e discussa oggi in Consiglio regionale.

«Il percorso avviato dalla giunta regionale riguardo alla trasformazione di Fidi Toscana – spiega il capogruppo Dem Vincenzo Ceccarelli – può essere inserita in un quadro di iniziative utili al rilancio dell’economia regionale e alla ripresa delle attività economiche e produttive colpite duramente dalla crisi da COVID-19, anche attraverso la messa a sistema di strumenti operativi sempre più efficaci. Crediamo che la Regione, oltre a stimolare la ripresa attraverso la nuova programmazione comunitaria e facilitare gli investimenti del PNNR sul territorio toscano, debba continuare a dotarsi di nuovi strumenti operativi volti ad assicurare il necessario sostegno al mondo produttivo, compresa la facilitazione nell’accesso al credito delle imprese. Rispetto a tale obiettivo generale, è necessario valutare con la massima attenzione la prospettiva di dotarsi di una finanziaria regionale, ovvero di una società di intermediazione finanziaria a totale capitale pubblico, capace di allargare il confine di operatività attuale sostenendo programmi di investimento e di crescita delle imprese toscane maggiormente incisivi. Per questi motivi – conclude Ceccarelli – abbiamo voluto condividere i contenuti della comunicazione svolta oggi dall’assessore Marras in Consiglio e, nello stesso tempo, incoraggiare il percorso avviato con la nostra risoluzione».

Stella (FI): "Negli ultimi 10 anni persi 47 milioni e bruciati 60 milioni di capitalizzazione"

Negli ultimi dieci anni, Fidi Toscana ha perso 47 milioni di euro e ne ha bruciati 60 di capitalizzazione. Ringrazio il consiglio di amministrazione e il presidente Petretto per il lavoro svolto e per essere stato sempre disponibile nei confronti del Consiglio e della Commissione. Bisogna però che la politica si chieda cosa vuol farne di Fidi Toscana. Che perde soldi, non ha patrimonio e non è competitiva sul mercato. Va cambiata in fretta, è l'unica soluzione". Lo ha detto in aula il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, durante il dibattito seguito alla comunicazione della Giunta.

"Fidi Toscana non può essere lasciata così - ha proseguito Stella - perché se noi la lasciamo così, Fidi Toscana perderà ogni anno una cifra annuale tra i 3.5 e i 5 milioni di euro. Sappiamo che le commissioni scendono, dai 5 milioni ai circa 1.8 milioni di euro; le svalutazioni ci sono costate circa 33 milioni die euro, e complessivamente il patrimonio scende da 180 a circa 100 milioni di euro. Questa è la fotografia degli ultimi anni di Fidi Toscana".

"Io sono dell'idea che Fidi Toscana debba fare utili, perché le nostre aziende hanno bisogno di una finanziaria regionale sana - ha aggiunto Stella, rivolgendosi all'assessore Marras -. Ho una certezza: che dai dati 'fotografati' oggi, Fidi Toscana non la possiamo lasciare così, dobbiamo cambiarla senza perdere ulteriore tempo, ed è positivo che sia cominciata una discussione a inizio legislatura. Sarà un percorso difficile, assessore, sappia che può contare sulla parte politica che rappresento".

Fonte: Regione Toscana