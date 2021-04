Incidente a Santa Croce sull'Arno: auto ribaltata, estratta una persona

Questa sera, poco dopo le 19, si è verificato un incidente a Santa Croce sull'Arno in via 11 Febbraio. Da quanto si apprende due sono i veicoli rimasti coinvolti nell'incidente. Uno di questi, con una donna all'interno, si è ribaltato su se stesso. Non si conoscono le cause.

Sul posto la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno, i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto e i carabinieri, per i rilievi del caso. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dall'abitacolo dell'auto ribaltata, affidandola alle cure del 118. La persona è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.