Investito da un treno a Firenze, muore 35enne

Tragedia questo pomeriggio a Firenze. Un 35enne italiano è morto dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione Firenze Rovezzano. L'uomo è stato investito intorno alle 15.20. Secondo i primi accertamenti della polfer, si tratterebbe di un suicidio. Il macchinista del treno avrebbe visto l'uomo invadere i binari poco prima del passaggio.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).