Poggibonsi festeggia il patrono in diretta social con 'PoliteamaOnline'

Proseguono le iniziative virtuali del Teatro Politeama di Poggibonsi con un nuovo appuntamento della rassegna #PoliteamaONline. Non potendo festeggiare il Santo patrono in presenza, mercoledì 28 aprile alle 21,00, in prima visione su Facebook, l’evento “San Lucchese 2021”, un’occasione per stare insieme, anche se virtualmente, e per festeggiare quella che per i poggibonsesi è una festa religiosa che unisce di generazione in generazione. Sul palco virtuale del teatro valdelsano nella prima parte del format saranno ospiti Mauro Minghi e Marco Panti, due poggibonsesi appassionati di storia locale, che leggeranno alcuni passi della biografia del Santo. Nella seconda parte dell’evento, il coro dei Servi della Gioia, diretto dal maestro Emanuele Biotti, proporrà un omaggio musicale al Santo Patrono. L’evento sarà trasmesso sulle pagine social del Teatro Politeama, di TvedoTV e dei Servi della Goia.

“Anche quest’anno i festeggiamenti per San Lucchese, Santo Patrono della nostra città, non potranno svolgersi come eravamo abituati a fare. – commenta il sindaco di Poggibonsi David Bussagli- Saranno in forma religiosa, come comunicato dalla Comunità dei Frati di San Lucchese. Grazie ai Servi della Gioia e a tutti i protagonisti di questo evento, collegato come già l’anno passato ad una iniziativa di solidarietà alimentare. Ulteriore occasione per stare insieme, se pur a distanza, e per dare una mano, in questa giornata importante per tutta la nostra comunità e che speriamo di poter tornare a festeggiare come sempre abbiamo fatto.”

Durante l’omaggio musicale dei Servi della Gioia verrà promossa una raccolta fondi per un progetto di solidarietà alimentare, tutti i dettagli per la donazione saranno dati durante l’evento.

L’evento è promosso dal coro I Servi della Gioia, in collaborazione con Fondazione Elsa con il patrocinio del Comune di Poggibonsi. Tutte le informazioni sulla stagione teatrale flessibile del Teatro Politeama di Poggibonsi, che ha come principali sponsor Unicoop Firenze e Chiantibanca, sul sito www.politeama.info e sui social Twitter, Facebook e Instagram.

Fonte: Fondazione Elsa