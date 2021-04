Scoperta mini-fattoria abusiva nel Chianti, un denunciato

I carabinieri forestali di San Casciano Val di Pesa, coadiuvati da personale della Polizia Locale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino e da personale dell'Ufficio Sanità pubblica Veterinaria e sicurezza alimentare del dipartimento di Figline e Incisa Valdarno, hanno scoperto la realizzazione di vari manufatti e opere in località 'via Borromeo' del Comune di San Casciano Val di Pesa, ma in assenza del permesso di costruire ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

In particolare una gabbia metallica adibita a voliera, un recinto per stabulazione capre, una tettoia per ricovero animali, un’area circolare a fondo naturale per la movimentazione di cavalli, un tunnel ancorato al terreno adibito a ricovero attrezzi, una strada a fondo naturale realizzata con mezzi meccanici e un recinto per cavalli di forma ellittica. Erano infatti presenti capre, cavalli, cinghiali e un gufo reale, tutti regolarmente detenuti.

I militari hanno dunque denunciato all’AG per violazione della normativa edilizia e del codice del Paesaggio, l’affittuario ad uso agricolo del terreno su cui insistono i manufatti, esecutore materiale delle opere e strutture. Ha peccato di ingenuità il giovane uomo che, animato dalla sua passione verso gli animali, ha realizzato tali opere a fini ricreativi, senza attivarsi per ottenere i titoli abilitativi.