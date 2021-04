Si conclude la Giornata della Solidarietà 2021 promossa dall’Associazione Nicola Ciardelli onlus

Si è conclusa oggi la Giornata della Solidarietà 2021, svolta in un nuovo format completamente da remoto, promossa dall’Associazione “Nicola Ciardelli Onlus” con la collaborazione del Comune di Pisa e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, sul tema “La Costituzione: pilastro dell’educazione civica. Percorsi di conoscenza e promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sviluppo sostenibile”.

Le numerose scuole partecipanti hanno infatti potuto attingere ai tanti contributi oggetto dell’ampio programma presentato sul sito della Onlus, (www.nicolaciardellionlus.it), che, grazie alla collaborazione di tutte le realtà cittadine coinvolte, ha proposto video e collegamenti da remoto, che sono iniziati il giorno 15 marzo, con cadenza pressoché giornaliera, sui temi della legalità, della cittadinanza attiva e digitale e dello sviluppo sostenibile.

Il percorso proposto per questa edizione speciale della Giornata si è chiuso significativamente la mattina del 27 Aprile giorno in cui ricorrono 15 anni dal terribile attentato in cui persero la vita il Maggiore pisano Nicola Ciardelli, i tre Carabinieri Franco Lattanzio, Enrico Frassinito e Carlo di Trizio, insieme al giovane militare rumeno Hanku Bogdan.

La giornata è iniziata con tre dirette live streaming della durata di 45 minuti ciascuna, dedicate alle scuole secondarie di secondo grado, secondarie di primo grado, primarie e materne. Al termine dei tre collegamenti, alle ore 12,00 si è tenuta in Ponte di Mezzo, una sobria cerimonia nel corso della quale le autorità cittadine, insieme al colonnello Carmine Vizzuso, comandante del 185° Reggimento della Brigata Folgore e di una rappresentanza del Centro di addestramento paracadutismo hanno issato la bandiera dell’Associazione Nicola Ciardelli Onlus. Un gesto simbolico per ringraziare tutte le realtà cittadine che hanno contribuito con impegno, professionalità ed entusiasmo alla realizzazione di questa edizione speciale della Giornata della Solidarietà.

Si conclude così questa prima parte della tredicesima edizione della “Giornata della Solidarietà”, organizzata in memoria del Maggiore pisano Nicola Ciardelli, che ha coinvolto oltre 150 classi, e ancora una volta, tutti gli Istituti Scolastici della città, nessuno escluso, estendendosi ai Comuni di San Giuliano Terme, Cascina, Pontedera, Palaia e Fauglia, fino al Comune di Livorno, Volterra e addirittura di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, grazie ad un collegamento speciale proposto dalla Scuola Normale Superiore.

Il coinvolgimento nella Giornata 2021 è infatti stato espresso dalle tante classi, alternativamente o cumulativamente, attraverso la visione di uno o più video resi disponibili, la partecipazione ad uno dei collegamenti proposti, la realizzazione di un elaborato nell’ambito del concorso bandito.

Si conclude un’iniziativa che, scrive la Presidente della Onlus, Avv. Federica Ciardelli, «è stata capace di resistere, per il secondo anno consecutivo, alle difficoltà imposte dalla situazione, manifestando la capacità non solo di saperle superare, ma di trasformarle in opportunità e occasioni di crescita per la nostra comunità, fungendo da collante per l’intera città; segno evidente della sensibilità che Pisa dimostra di fronte ai valori di Pace, Solidarietà e Inclusione, custoditi e trasmessi dalla memoria. Nel ricordare l’appuntamento del 18 maggio, termine per la consegna degli elaborati che parteciperanno al concorso bandito, l’Associazione Nicola Ciardelli Onlus ringrazia tutte le realtà cittadine che si sono ancora una volta coinvolte entusiasticamente in questa iniziativa, condividendone finalità e obiettivi, con un ringraziamento speciale alla Fondazione Pisa per il contributo erogato a favore dell’iniziativa, mantenuto anche in questo difficile anno».

«I numerosi percorsi che sono stati realizzati dalle realtà cittadine coinvolte – ha dichiarato il Provveditore di Pisa Fabio Pagliazzi - hanno favorito, in una situazione così particolarmente difficile per le Scuole, l'approfondimento di quelle competenze sociali e civiche fondamentali per le alunne e gli alunni e che sono direttamente collegate alla recente introduzione dell'Educazione Civica. Inoltre, grazie alla possibilità di usufruire dei contributi in modalità telematica, hanno potuto partecipare a questa edizione della Giornata della Solidarietà anche molte Scuole della Provincia».

«La Giornata della Solidarietà ha ripreso il proprio cammino in questa edizione 2021 - ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti - dopo l’interruzione dello scorso anno a causa del lockdown, componendosi di tantissimi percorsi online organizzati dal Comune di Pisa e da tutti gli altri enti coinvolti. Un’occasione preziosa per ciascuno di noi di incontrare direttamente i ragazzi delle scuole pisane, che hanno fatto domande e partecipato con entusiasmo. Li ringrazio sentitamente, unitamente agli insegnanti, perché è attraverso il loro impegno che si tramanda la memoria e si cresce tutti insieme come comunità. La Giornata della Solidarietà ha acquistato in tutti questi anni un significato ormai consolidato: partendo dal ricordo di Nicola Ciardelli, l’intera comunità pisana partecipa a un momento unitario di confronto sui temi della solidarietà, della pace, della libertà. L’associazione Nicola Ciardelli Onlus è riuscita a trasformare il dolore per la perdita di un nostro concittadino, in occasione per richiamare i giovani studenti delle scuole pisane a un momento di riflessione, di crescita e di coesione riflettendo sulla Carta Costituzionale, pilastro fondamentale della nostra Repubblica. L’iniziativa coordinata dall’avvocato Federica Ciardelli ha saputo nel corso degli anni aprirsi pienamente alla città, unendo le forze di tanti nel confronto e nel dialogo, per la crescita della comunità».

Sulla pagina dedicata all’evento sul sito della Onlus, è ancora possibile prendere visione del bando di concorso presentato per l’edizione 2021 della Giornata sul tema “La Costituzione: pilastro dell’educazione civica e guida nel percorso di crescita da giovane studente a cittadino del mondo”, destinato alle scuole dell’infanzia, primarie, medie di primo e di secondo grado.

Il coinvolgimento nella Giornata 2021 è infatti stato espresso dalle tante classi, alternativamente o cumulativamente, attraverso la visione di uno o più video resi disponibili, la partecipazione ad uno dei collegamenti proposti, la realizzazione di un elaborato nell’ambito del concorso bandito.

La giuria, presieduta dalla Prof.ssa Paola Pisani Paganelli e composta da rappresentanti dall’Amministrazione comunale, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dell’Istituzione militare, delle tre Università, del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, della Società della Salute, Zona Pisana e dal Past President, Cav. Antonio Cerrai, valuterà gli elaborati, che dovranno pervenire entro il termine, prorogato al 18 maggio p.v., all’indirizzo di posta elettronica concorso@nicolaciardellionlus.it.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa