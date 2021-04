SMAM 4 You, commercianti e imprenditori rilanciano il Castello

Santa Maria a Monte, 27 aprile 2021 – Si è tenuta presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte la presentazione di “Smam 4 You – Il Castello rivive”: il nuovissimo progetto di valorizzazione turistica realizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte.

Un incontro molto partecipato e organizzato nel rispetto dei protocolli di sicurezza, con la partecipazione di imprenditori, commercianti, titolari di strutture ricettive, agriturismi, bar, ristoranti, produttori agricoli e associazioni del territorio, alla presenza del sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella e della giunta comunale.

“Un'iniziativa che vuole far vivere Santa Maria a Monte come destinazione turistica, attraverso un network di iniziative, strumenti di promozione, opportunità e attività esperienziali che coinvolgano direttamente aziende e imprese del territorio” afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio. “Una proposta all'avanguardia per il nostro territorio, con un programma ricco, variegato e attraente, e che attraverso la sinergia delle attività può davvero valorizzare Santa Maria a Monte e le sue straordinarie potenzialità”.

“Non abbiate paura di partecipare a questo progetto davvero innovativo e interessante” è l'invito del sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella. “Il nostro territorio è pronto a scommettere sul turismo, ed è bello vedere l'impegno e la partecipazione di commercianti che hanno costruito un modello aperto a tutti e a chiunque voglia portare il proprio contributo”.

È il presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Fulvio Pratesi, ideatore del progetto in collaborazione con Camilla Salvini, a illustrare nei dettagli “Smam 4 You – Il Castello che vorrei”.

“L'obiettivo è rendere Santa Maria a Monte una destinazione turistica, presentandola a tour operator e fiere di settore. Per fare questo c'è bisogno di un'offerta turistica integrata, con contenuti validi sia per i visitatori stranieri che per un turismo di prossimità, in modo che possano conoscere il territorio, sapere cosa vedere, dove comprare, dove mangiare e dove dormire”.

“Nel contenitore di Smam 4 You le attività aderenti possono essere conosciute e messe in vetrina, con la presenza su materiale pubblicitario, pacchetti turistici specializzati, su un sito internet già attivo, www.smam4you.com, e su una App dedicata, e potranno acquistare le “SMAM Card”, che permette di offrire al visitatore attività esperienziali, coinvolgerlo e fidelizzarlo con scontistiche legate al possesso della carta, da utilizzare nelle attività del territorio”.

Un'offerta che si lega alle iniziative e sul territorio. “Grazie alla collaborazione con la Pro Loco per la prima volta i musei di Santa Maria a Monte saranno aperti nei week-end, e per tutta la stagione estiva abbiamo in programma eventi e iniziative organizzati nel rispetto delle norme anti-Covid in grado di richiamare visitatori e contribuire a far conoscere il nostro territorio. Per far crescere questo progetto c'è bisogno della collaborazione e della massima partecipazione”.

Per maggiori informazioni e per aderire al progetto potete contattare Confcommercio Provincia di Pisa, (Lorenzo Lazzerini telefono 3200861545, mail: l.lazzerini@confcommerciopisa.it), Fulvio Pratesi – 3294342521, Camilla Salvini – 3466265689, mail ccnsmam.confcommercio@gmail.com).

Fonte: Confcommercio Pisa