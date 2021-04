Sparatoria Grosseto, due anni dopo condannato a 20 anni il dj dominicano

È stato condannato a 20 anni Edikson Bernard Genao, per omicidio, tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco, furto e traffico di cocaina. La condanna è riferita alla sparatoria avvenuta in strada a Grosseto il 23 dicembre 2019. Fu Edikson, dominicano residente da anni a Grosseto dove faceva il deejay, a premere il grilletto quella sera in via della Pace contro altri due spacciatori che erano arrivati dalla Lombardia per concludere una trattativa di droga.

Le indagini successive hanno anche portato alla luce un traffico internazionale di cocaina dalla Colombia in Maremma. Il giudice, come riporta oggi il Tirreno, ha accolto le richieste del pm.

Nella sparatoria in via della Pace rimase gravemente ferito Omar Sar, 33 anni, colpito con un colpo di pistola alla tempia. L'uomo morì qualche giorno dopo in ospedale. Altri due proiettili colpirono alla schiena e al collo Mor Talla Diop, 42 anni, rimasto ferito molto gravemente. I due tentarono di fuggire a bordo di un'auto dopo aver rapinato Edikson durante lo scambio di droga. Il dominicano fu preso al confine con la Francia mentre tentava di espatriare.