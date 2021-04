Alla Misericordia di Malmantile arriva anche il punto prelievi per esami del sangue

Sono molti i servizi che la Misericordia di Malmantile si impegna a rendere alla popolazione: oltre ai tradizionali servizi sanitari e alla comunità, questa Associazione presta molte altre attività di supporto, come la consegna di spesa e farmaci a casa a famiglie in isolamento o l’effettuazione di tamponi antigenici rapidi e di tamponi molecolari.

Nei primi tre mesi del 2021, la Misericordia di Malmantile ha effettuato 562 tamponi antigenici rapidi e 621 tamponi molecolari in Drive Through, in convenzione con l’Azienda Sanitaria, rendendo un importantissimo servizio alla popolazione.

Ma c’è un'altra nuova ed importantissima attività che l’associazione malmantilese ha messo in campo per venire ulteriormente in aiuto alla gente: per cercare di ovviare ai tempi di attesa spesso lunghi che, in ragione dell’emergenza sanitaria, ritroviamo per l’effettuazione di esami ematici e delle urine, dal 7 aprile scorso, presso gli ambulatori di Via Vecchia Pisana, è stato attivato un punto prelievi grazie al quale si possono eseguire tutti gli esami ematici a tariffe equivalenti a quelle regionali/Asl.

Il Punto Prelievi della Misericordia di Malmantile è aperto: il lunedì e il mercoledì dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Non occorre la prenotazione ed è possibile scaricare il referto anche direttamente online, senza fastidiose file per il ritiro.

Fonte: Misericordia di Malmantile