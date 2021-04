Associazione Autismo Toscana, "perché sostenerci con il 5 per mille"

Sostieni e premia la nostra attività, l'attività di Autismo Toscana. Premia il nostro coraggio nel portare avanti la battaglia per la vita dei nostri figli.

Destina la quota del 5 per mille della tua imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta 2020 ad AUTISMO TOSCANA.

Esprimere la preferenza è molto semplice, basta:

1) firmare nel riquadro dedicato alle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per la devoluzione del 5 per mille che troverai nella dichiarazione dei redditi.

2) inserire il codice fiscale di AUTISMO TOSCANA: 91020750484

Perché destinare il 5 x 1000 ad Autismo Toscana

di Marino Lupi

Siamo ancora una volta a chiedere a voi, amici, di devolvere il 5 per mille della vostra dichiarazione dei redditi all’Associazione Autismo Toscana. Lo facciamo da molti anni e in questi anni sono aumentate tantissimo le associazioni, enti ed altro a cui è possibile fare questa donazione. Perché, quindi, continuare a scegliere o scegliere per la prima volta di donare ad Autismo Toscana?

Autismo Toscana, lo sapete, si batte da anni affinché la vita delle persone con autismo sia degna di essere vissuta.

Autismo Toscana è in prima fila da anni e combatte (a volte in maniera letterale) contro ogni forma di istituto, di manicomio mascherato, di concentramento di disabilità e stigma. Combatte per una vita libera e autodeterminata, perché i nostri figli possano vivere in una casa, se pur protetta, normale, nella città o nel paese dove vivono, vicino ai propri cari, ai propri amici. Non esiste ragione al mondo che porti una persona ad essere allontanato dalla sua città perché disabile: questa è una discriminazione inaccettabile.

Autismo Toscana si batte da anni affinché i nostri ragazzi abbiano l’opportunità di un’occupazione, di un lavoro, se pur protetto, che gli dia identità, fiducia, autostima. Lontano da asili per adulti.

Per questo da anni Autismo Toscana è vicino, sostiene la Cooperativa Sinergica, la Cooperativa degli “Ortolani coraggiosi”: noi di Autismo Toscana ci fregiamo con orgoglio il titolo di “ortolani coraggiosi”, lavoriamo insieme.

Autismo Toscana è una delle associazioni del Coordinamento delle Associazioni toscane per l’autismo. Un movimento di persone, donne e uomini che si battono per i loro figli più fragili al motto “e ora la vita”.

Autismo Toscana ha contribuito a portare Marco Cavallo in Toscana, facendolo sfilare per le vie della città di Firenze nella grandiosa manifestazione del 2019.

Autismo Toscana è un grande movimento di donne e di uomini al fianco delle persone con autismo dal 2002. Tanta strada abbiamo fatto insieme e tanta ancora ne rimane da fare.

Ecco, sostenendo Autismo Toscana, sosterrete questo movimento, sosterrete e darete forza a queste idee, ci permetterete di andare avanti, di mantenere la nostra indipendenza, ci permetterete di continuare a immaginare il futuro dei nostri figli e di provare a realizzarlo.

Fonte: Associazione Autismo Toscana