Franco Brogi confermato Presidente Fiepet Confesercenti Firenze

Continua la fase elettiva 2021 di Confesercenti e ieri si è svolta l’assemblea di Fiepet Firenze, la Federazione che rappresenta il settore dei Pubblici Esercizi che ha eletto la nuova Presidenza che per i prossimi quattro anni sarà composta da: Riccardo Bartoloni, “Trattoria Antellesi” Firenze; Franco Brogi, “Fionn Mac Cool Irish Pub” Certaldo; Stefano Cambi, “Antico Ristoro di Cambi” Firenze; Federigo Capecchi, “Agorà Caffè” Certaldo; Eros Condelli, “Bar Vittoria” Empoli; Fabio Crescioli, “The Lion’s Fountain Irisch Pub” Firenze; Sandro Frassineti, Caffè Mediceo” Borgo San Lorenzo; Marco Gamannossi, “Osteria L’Artusino” San Casciano; Lara Gasperini, “Osteria La Terrazza” Greve in Chianti, Serena Gonnelli, “Olivia Bistrot” Firenze, Piero Iervolino, “Easy Living” Firenze, Lorenzo Radicchi, “Gelateria del Borgo” Pontassieve.

Per quanto riguarda la figura del Presidente è stato confermato alla guida Franco Brogi, mentre Vice Presidente Fabio Crescioli.

Durante l’assemblea elettiva il Presidente Franco Brogi, nella sua relazione ha fatto una breve sintesi sull’inteso lavoro svolto, soprattutto in questo ultimi 14 mesi in relazione alla grave situazione che sta attraversando il settore di pubblici esercizi a causa dell’emergenza sanitaria e dei provvedimenti ad essa collegati, evidenziando l’impegno e il senso di responsabilità che la Federazione, ma in generale tutto il sistema Confesercenti ha messo in campo a tutela della categoria.

Tanti i temi affrontati, dal D.L. “Riaperture”, passando dal “coprifuoco” fino alle misure necessarie per il sostegno del settore, dalle locazioni al credito e su nuove politiche del lavoro, sottolineando come le misure approvate fino ad oggi non siano adeguate alle perdite subite dal settore.

“Altro che ripartenza in zona gialla – afferma Franco Brogi Presidente Fiepet Confesercenti – si tratta di ‘falsa partenza’ in quanto buona parte dei pubblici esercizi, che non hanno spazi all’esterno, non potranno riprendere la loro attività. Uno schiaffo ad un’intera categoria in ginocchio, visto che molte attività continueranno ad applicare le regole da zona rossa e le altre opereranno in misura parziale.”

“Dopo 14 mesi di chiusure ed emergenza è necessario ed urgente trovare soluzioni diverse. – continua Brogi - Le imprese sono stremate, serve buon senso ed un serio confronto per garantire delle vere riaperture con i rappresentanti delle associazioni di categoria, diversamente sarà un’ecatombe per moltissime attività. E’ necessario superare la politica delle zone e ridare dignità al nostro lavoro, garantendo certezze e una effettiva riapertura che deve essere irreversibile!.”

“Il settore dei pubblici esercizi sta perdendo numerose attività, costrette alla chiusura definitiva, e posti di lavoro. – conclude il Presidente Fiepet Confesercenti Firenze - Questo determina un effetto a catena che procura un disagio sociale che diventerà sempre più difficile da sanare. Le scelte di quest’ultimo decreto sembrano estremamente punitive. Risulta incomprensibile e, soprattutto, insostenibile per le nostre imprese. Vogliamo lavorare e possiamo farlo in sicurezza, rispettando i protocolli e le linee guida, senza ulteriori e incomprensibili ostacoli all’attività di impresa”.

Nella discussione è emersa anche la necessità di “guardare avanti”, utilizzando questa fase emergenziale per poter programmare un rilancio del settore economico, che non può che passare a un nuovo quadro normativo adeguato al nuovo mercato, rimettendo in discussione la “Bersani/Monti”, con una serie di riforme finalizzate a una riduzione della pressione fiscale e il costo del lavoro per le imprese.

Alberto Marini – Direttore di Confesercenti Firenze – ha ringraziato la presidenza Fiepet per il lavoro svolto e, preso atto del nuovo gruppo dirigente, ha voluto confermare e sottolineare come tutto il sistema Confesercenti sarà a fianco della categoria per portare avanti le giuste rivendicazioni in tutte le sedi istituzionali.

Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti