Inchiesta Keu, le posizioni dei partiti in Consiglio regionale

Apprezzamento per l’intervento del presidente Giani è stato espresso da Maurizio Sguanci (Iv), il primo a parlare in aula dopo le comunicazioni del presidente della Giunta e dell’assessore Monia Monni. Sguanci ha voluto sottolineare “come purtroppo la pandemia ci stia rendendo tutti più deboli e come di conseguenza il territorio diventi più permeabile alle infiltrazioni mafiose”. “I ristoratori in difficoltà ricevono continuamente proposte di acquisto e alla fine dell’anno saranno stati registrati molti passaggi di proprietà – ha detto il consigliere -. Per questo chiedo al Consiglio e alla Giunta di farsi latori presso il governo nazionale affinché le attività possano da subito tornare ad operare pienamente. E’ questo l’anticorpo migliore per combattere ogni infiltrazione della malavita”.

Lucia de Robertis (Pd), presidente della commissione Territorio e Ambiente, è partita da una premessa: “Sono anni che la Regione Toscana vara politiche a sostegno dei territori, per un loro sviluppo con una reale sostenibilità ambientale”. “La decisione della Regione di costituirsi parte offesa è un segnale chiaro – ha detto la consigliera -, noi non ci accontentiamo di adempiere agli obblighi di legge ma vogliamo avere una visione sulla qualità della vita e sulla prospettiva dei territori”. “Il bene della Toscana si fa nella condivisione e nella collaborazione, abbiamo sempre espresso la volontà di ridurre l’impatto dell’inquinamento e costituito percorsi che portano alla piena sostenibilità – ha aggiunto -. Certo sono percorsi lunghi, contro cui c’è chi si scaglia in nome della velocità di impresa, ma non si può prescindere da garantire la tutela del territorio”. Dunque, ha spiegato de Robertis, “abbiamo una normativa che è da salvaguardare, che ha funzionato e che continuerà a funzionare. Procederemo a modificare la legge 20 ricostruendo quest’architettura e dando garanzia di certezza”. Anche perché sarà assolutamente necessario, ha concluso la consigliera, “investire fortemente nei distretti per garantire la ripresa dopo il Covid”.

Stefano Scaramelli (Iv) ha ringraziato la magistratura ed espresso solidarietà agli indagati e alle loro famiglie “che hanno diritto di essere tutelati nel rispetto del diritto di cronaca”.

Scaramelli ha sottolineato che la mafia esiste anche in Toscana: “dobbiamo avere il coraggio di denunciarlo, l’immunità di gregge dalle infiltrazioni mafiose si raggiunge solo se il coraggio di denunciare e la responsabilità sono diffusi. Nessuno si salva da solo”. “La mafia utilizza nuovi strumenti per insinuarsi in nuovi territori – ha proseguito – e per questo servono nuovi strumenti per combatterla. Dobbiamo avere la forza e la capacità di rappresentare le istanze economiche ma di svincolarsi dagli interessi locali, agendo nel nome degli interessi della Toscana. Dobbiamo assumerci la responsabilità tutti insieme”. “In questo – ha concluso – la politica e i partiti devono essere più forti. Soprattutto i partiti devono riassumere un ruolo da cui negli ultimi anni hanno abdicato, a partire dalla selezione delle competenze”.

Condivisione del “garantismo” viene espressa anche dalla capogruppo M5s Irene Galletti, “come già hanno fatto le altre forze di opposizione: è necessario, rispetto a un’inchiesta che ha i suoi tempi e dovrà seguire il suo percorso”. Il problema che si pone ora, osserva la consigliera, “è politico: quella che sembra emergere è una modalità di fare politica più volte denunciata dal Movimento 5 stelle. Probabilmente, per come è stata utilizzata usata fino ad ora, può non essere completamente al servizio del territorio. Voglio pensare che non ci sia alcun punto di contatto tra la politica e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali – aggiunge –, ma bisogna anche dire che se così non fosse, un minuto dopo questa Giunta regionale dovrebbe cadere”. “Qualcosa in questi anni è andato storto”, dice ancora la capogruppo M5s, “oggi si doveva rispondere alle azioni da intraprendere per avviare un processo di analisi e trasparenza. Le intercettazioni denunciano una ‘forma mentis’ riguardo al modo di fare politica del tutto inaccettabile. Vorrei che non ci fosse nessuna ombra su tutte le forze politiche qui rappresentate”. C’è poi il “grande nodo politico dell’ambiente. La situazione della tutela ambientale in questa regione non è idilliaca come a volte questa Giunta racconta. In dieci anni, il personale di Arpat è stato ridotto del 19 per cento, tra tecnici, biologi, geologi: centocinquanta persone in meno, ma nostri atti per il rafforzamento di Arpat sono stati respinti. Riguardo all’Usciana abbiamo fatto tre interrogazioni: i pesci sono morti di anossia, gli mancava l’ossigeno. Ci sono 142 prescrizioni di natura ambientale sul progetto di costruzione di un aeroporto, ma si vuole andare avanti. La sentite questa responsabilità?”. Riguardo ai procedimenti autorizzativi, “si dovrebbero attivare indagini interne sui percorsi decisionali. Serve un lavoro di pulizia e di trasparenza, la responsabilità politica in questo momento è più grave di quella giudiziaria”.

“Questa mattina ho sentito tanti ringraziamenti a coloro che fanno il loro dovere tutti i giorni, ma pochi pensieri rivolti invece ai cittadini toscani che si aspettano interventi concrete a tutela dell’ambiente”, dichiara Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), vicepresidente della commissione Ambiente. Una percezione “surreale”, quella che ricava dal dibattito in Aula. “Andatelo a dire a Eligio Crocetti, uno degli agricoltori che ha il proprio terreno a fianco della 429. Pensava che la Regione lo tutelasse. Le sue parole sono schiaffi a tutti noi”. Secondo Capecchi, “in questi giorni è stato messo in discussione un pilastro centrale su cui si regge l’istituzione toscana, la catena di comando vera, dal momento in cui viene rimosso il capo di gabinetto del presidente”. Sul ruolo del capo di gabinetto, “che giudico abnorme, sarà necessario fare una riflessione”. Anche la struttura tecnica, a giudizio di Capecchi, “non esce benissimo da questa vicenda. Il tema dell’anticorruzione va affrontato con serietà: non si devono tenere i dirigenti per troppi anni allo stesso posto. In altre Regioni, seguendo le direttive dell’Anac, si fanno rotazioni”. Il presidente Giani “ha detto molte cose che condivido, ma su alcune non sono d’accordo: su Pieroni e sulla sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda, ad esempio. Quando lei ha messo in votazione l’emendamento non poteva essere solo notaio. E mi farebbe piacere sentire che non ci sono state pressioni per la conferma di Gori”.

Quanto all’emendamento approvato dal Consiglio regionale nella passata legislatura e alle modalità di quella votazione, aggiunge Capecchi, “mi rivolgo all’attuale presidente Mazzeo: vorrei si dicesse che quella procedura non si farà più. La questione non è che quell’emendamento abbia o non abbia avuto seguito, il problema sono le procedure”. Il consigliere ricorda ancora i “quattro anni di proroghe all’impianto” e che il problema di come questa Regione affronta lo smaltimento dei rifiuti è un tema centrale”. Le infiltrazioni malavitose “si combattono con una politica più forte”, chiude il consigliere di Fratelli d’Italia. “Mi aspetto uno scatto di orgoglio. Gli uomini si giudicano dai fatti e non dalle parole. Bene la costituzione di parte civile, bene i controlli, andiamo avanti facciamo le bonifiche e perseguiamo, per quanto di competenza della Regione, gli eventuali responsabili”.

“La vicenda presentata dagli organi di stampa, con ampi stralci di intercettazioni e avvisi di garanzia che hanno toccato politici e dirigenti ai massimi livelli ha creato molta preoccupazione nei cittadini toscani, soprattutto per la pericolosità e la quantità dei rifiuti con cui gli inerti sono stati integrati ed usati nella realizzazione della strada regionale 429.” così inizia la Consigliera Regionale del Movimento Cinque Stelle Silvia Noferi nel suo intervento in aula.

”Se da una parte comprendo l’opportunità di non parlare di fatti che riguardano persone sotto indagine, altra cosa è evitare di farci capire cos'è accaduto riguardo all’approvazione di un emendamento presentato all’ultimo minuto in aula, scritto in un linguaggio molto tecnico, che immagino sia stato incomprensibile nell’immediato anche agli stessi consiglieri che lo hanno approvato.

Non può bastare che si evidenzi oggi, che quell’emendamento non ha trovato nessuna applicazione in nessun procedimento, perché questo è un puro caso; se non interveniva la magistratura quella normativa avrebbe potuto trovare applicazione.

Nemmeno basta anche, se è doveroso, che venga immediatamente cancellato con un atto legislativo proposto dalla Giunta, perché è il minimo sindacale.

Quello che la vicenda dovrebbe insegnare è che non si può abbassare la guardia, perché il trattamento dei rifiuti è un mondo in cui la malavita sguazza e fa affari, ma soprattutto, che i gruppi di interesse quando finanziano le campagne elettorali forse non lo fanno perché convinti dai buoni ideali, ma perché si aspettano un atteggiamento compiacente da chi avrà vinta la partita. Non ci vuole molto a capirlo.

Non basta e non ci si deve adeguare a questo, perché la questione morale, dai tempi in cui Berlinguer rilasciò la famosa intervista a Scalfari (era il 28 luglio 1981) non è stata risolta, anzi, e le parole di allora sembrano essere quanto mai attuali: “I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clientela […] Gestiscono interessi, i più disparati, i più contraddittori, talvolta anche loschi, comunque senza alcun rapporto con le esigenze e i bisogni umani emergenti, oppure distorcendoli, senza perseguire il bene comune…”

Al di là delle generiche e copiose dimostrazioni di osservanza della legalità citate nella relazione del Presidente Giani, si deduce che la teoria è conosciuta, altra cosa è metterla in pratica.

Per questo la dirigenza politica di questa Regione dovrebbe impegnarsi per dare una svolta epocale a quanto fatto finora, dimostrando con i fatti che quanto scritto nel programma di mandato lo stanno mettendo in pratica soprattutto la parte della tutela ambientale, della gestione e il trattamento dei rifiuti, il citato Green Deal Toscano, perché durante la mia attività di consigliera regionale in questo primo scorcio di legislatura, più volte mi sono trovata di fronte a situazioni inspiegabili e non in linea con il programma di mandato di Eugenio Giani e della sua coalizione.

Ne sono testimonianza le diverse proposte di mozione che ho presentato, molte delle quali sono ancora in attesa di una calendarizzazione, che in molti casi riguardano proprio la necessità di maggiori controlli su discariche e siti inquinati.

Per dimostrare che credono davvero in quello che hanno scritto nel programma di mandato dovrebbero cominciare potenziando le risorse e il personale di ARPAT, redigere un nuovo piano regionale sui rifiuti, perché in questi mesi abbiamo visto solo deroghe e ampliamenti di discariche che dovevano essere chiuse da tempo; vorremmo vederli impegnati nel velocizzare le bonifiche dei siti inquinati, vaste aree che sono dappertutto in Toscana e da anni, se non decenni, aspettano di essere trattate, e magari nella redazione di una legge regionale che regolamenti le emissioni di sostanze odorigene come proposto anche da una mia mozione.

Con l’occasione oggi abbiamo chiesto come mai l’assessore Monni ha negato senza alcuna motivazione al Comune di Pietrasanta, la revisione dell’AIA per la discarica di Cava Fornace, non prendendo neppure in considerazione le molteplici segnalazioni e contestazioni di ARPAT che ha notificato a più riprese la presenza di fattori inquinanti. Vorremmo sapere il nome di quel dirigente della direzione ambiente che ha continuato per 7 mesi a sostenere che la pec con la richiesta del Comune di Pietrasanta non era arrivata.

Abbiamo chiesto anche di sapere come mai l’assessore Monni non prende in seria considerazione le segnalazioni del Sindaco di San Giovanni Valdarno a riguardo della discarica di Podere Rota, quando la sollecita sull’inquinamento della falda da tetracloruri, come richiestole anche dal rapporto di 48 pagine di Arpat che l’assessore sembra non aver letto.

Gli esempi potrebbero continuare a lungo, dalle autorizzazioni concesse alla Distilleria Deta di Tavarnelle per smaltire le vinacce provenienti da fuori regione tramite incenerimento e pochi controlli, all’inquinamento senza alcuna forma di depurazione della multinazionale Solvay che in 100 anni ha cambiato la morfologia della costa a Rosignano, all’inceneritore di Montale ecc. ecc.

Alla luce delle recenti vicende giudiziarie che hanno portato le forze dell’ordine negli uffici della Regione non possiamo più fare finta di nulla e soprassedere sperando che l’Amministrazione prima o poi intervenga.” conclude la Consigliera.

Le priorità da cui la Giunta dovrebbe cominciare è sicuramente leggere i rapporti allarmati che le varie sedi di ARPAT inviano all’Assessorato all’Ambiente.”