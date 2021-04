Test rapidi gratuiti alla farmacia Rosini di Strada in Chianti per studenti e familiari

Si estendono nel Chianti i presidi farmaceutici che offrono il loro contributo nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della diffusione del Covid-19. Anche presso la farmacia Rosini di Strada in Chianti, presente nel territorio comunale di Greve in Chianti, sarà possibile effettuare gratuitamente l’attività di screening di comunità.

“Quella dei tamponi rapidi, – dichiara il sindaco Paolo Sottani - che si possono effettuare in assenza di sintomi riconducibili al Covid, è un’attività fondamentale che si è affermata anche nel nostro territorio come strumento atto a rafforzare l’intercettazione di nuovi casi di infezione”. La farmacia ha aderito ad un accordo attraverso il quale la Regione Toscana ha attivato una collaborazione con l’Unione regionale Toscana Farmacisti Titolari e la Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti locali. Tre volte alla settimana, il martedì e il giovedì pomeriggio e il sabato mattina, con il supporto del personale medico messo a disposizione dalla farmacia, di cui titolare è la dottoressa Maria Corj Rosini, saranno eseguiti i test antigenici rapidi a titolo gratuito per la popolazione scolastica, i loro parenti e conviventi (genitori, fratelli, nonni) e personale scolastico. In base a quanto previsto dell’accordo regionale, la farmacia si rende ad effettuare i tamponi rapidi a chiunque ne faccia richiesta a prezzo calmierato. “Ringrazio tutte le farmacie – aggiunge il sindaco Sottani - che si sono rese disponibili nell’immediato e hanno messo in piedi una macchina organizzativa che permette di implementare la campagna di controllo e rilevazione del contagio, oltre ad agire in funzione preventiva".

Per accedere al servizio è necessario effettuare la prenotazione contattando la farmacia Rosini telefonicamente: tel. 055 858002. La farmacia si è dotata di test rapidi idonei di ultima generazione e ha dovuto stipulare un contratto di smaltimento dei rifiuti speciali con relativo registro. L’attività è stata organizzata in modo da assicurare la massima sicurezza e riservatezza agli operatori e agli utenti, in spazi adeguati sotto il profilo igienico sanitario.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO