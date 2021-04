Vaccinazione anti Covid, Giani domani a Empoli per visitare il nuovo hub

Il presidente Eugenio Giani si recherà domani, giovedì 29 aprile, a Empoli, per visitare il nuovo hub vaccinale di via Leopoldo Giuntini 40. La visita è prevista alle ore 9,30 alla presenza del direttore generale dell’Ausl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, dei rappresentanti delle amministrazioni locali e dei vertici della Fondazione Sesa, che hanno concesso la struttura in comodato d’uso gratuito.

La struttura, di circa 500 mq, è attiva come nuovo punto vaccinale dell’Asl centro dallo scorso lunedì 26 aprile.