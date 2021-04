Scuole di Scandicci, nuova illuminazione a led nelle palestre

Via libera della Giunta al progetto di efficientamento energetico con i nuovi impianti di illuminazione a led nelle palestre delle tre scuole secondarie di primo grado Spinelli, Rodari e Fermi, oltre al completamento delle aule di quest’ultimo plesso. Si tratta di sistemi pensati sia per il risparmio energetico, che sarà mediamente del 50 percento rispetto agli impianti attuali, sia per il comfort visivo degli utilizzatori delle palestra, ovvero gli studenti delle scuole e gli atleti delle società sportive che hanno in concessione l’uso degli spazi nelle ore pomeridiane e serali. L’illuminazione dei nuovi impianti sarà regolata automaticamente grazie a sensori in base alla luce misurata all’altezza del pavimento, oltre che con livelli d’intensità diversi a secondo dell’uso che viene fatto della palestra: ci sarà infatti la possibilità di impostare la luminosità in base alla modalità “partita”, “allenamento”, oppure “luci soffuse”.

L’investimento per i lavori fissato nella delibera di Giunta è di 170 mila euro, che saranno finanziati con un contributo di pari importo del Ministero dell’Interno finalizzato a opere pubbliche per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il progetto è stato redatto dall’ufficio Impianti del settore Servizi tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci.

“Approviamo i progetti di riqualificazione degli impianti d’illuminazione delle tre scuole medie della nostra città”, dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi, “si tratta di un investimento importante che porta benefici concreti per il comfort visivo degli studenti e degli utilizzatori degli impianti, con un miglioramento della qualità delle attività sportive, sia durante le fasi agonistiche che per gli allenamenti. Per l’Amministrazione Comunale ci saranno invece sostanziali vantaggi per quanto riguarda il taglio delle spese correnti, a partire dal risparmio medio del 50 percento. Soprattutto, infine, interventi come questi fanno bene all’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni di Co2 dovuto all’efficientamento energetico”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa