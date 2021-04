BCC Pontassieve, bilancio positivo nonostante la pandemia

La banca del territorio anche nel 2020 conferma il bilancio positivo. Durante la pandemia le agenzie della BCC sono rimasta rimaste sempre aperte ed a fianco delle persone e delle imprese, rispettando le norme anti-contagio.

Un impegno straordinario è stato richiesto dalla necessità della clientela di accedere alle misure sulle moratorie dei prestiti e dei mutui e alle misure per la liquidità delle aziende. Su questi fronti la banca ha dato la propria disponibilità anche oltre quanto dovuto per legge.

In totale sono state concesse 909 moratorie per 92 milioni di euro, di cui un terzo, per 22 milioni, non dovute per legge. I nuovi finanziamenti per liquidità sono invece stati 686 per 37 milioni di euro, che si aggiungono all’ordinaria concessione del credito fatta dalla banca.

Il risultato è stato illustrato durante l’assemblea svoltasi quest'oggi a porte chiuse (i soci hanno potuto delegare il proprio voto con una procedura precedentemente stabilita) a causa dell’emergenza Covid – 19.

Entrando nel particolare la BCC Pontassieve ha registrato un utile netto di 1 milione di euro, destinato, come di consueto, al rafforzamento del patrimonio e la parte restante, circa 300 mila euro, a beneficenza e mutualità.

Il risultato è stato conseguito pur sostenendo accantonamenti prudenziali di 3,5 milioni (circa 900.000 euro in più rispetto all’anno precedente) e riducendo le altre spese amministrative di quasi 500.000 euro.

I dati, come è stato spiegato durante l’illustrazione del bilancio consuntivo 2020, rafforzano la solidità della banca, con un indice di patrimonializzazione di circa il 19%, in rilevante crescita, contro una media europea del sistema bancario del 15,4%, e del 14,8% delle banche più grandi italiane.

Tra gli altri elementi rilevanti illustrati ai soci dal Presidente Matteo Spanò e dal Direttore Giovanni Vezzosi, anche l’aumento dei correntisti che hanno portato il numero complessivo ad oltre 17 mila.

È stato, infine illustrato ai soci, il Bilancio Sociale della BCC Pontassieve che racconta i il sostegno dato ai clienti e alla comunità locale. In particolare si segnala che nonostante le minori iniziative delle associazioni e della comunità locale, causa pandemia, la BCC ha voluto comunque dimostrare la propria vicinanza dando contributi straordinari su settori diversi sia in ambito di sanitario, che sociale e culturale. Il totale delle erogazioni attraverso sponsorizzazioni ed elargizioni è stato di 390 mila euro.

Fonte: BCC Pontassieve