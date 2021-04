I fotografi da matrimonio dell'anno sono a Certaldo: D2photography eccellenza nazionale

Eccellenze della fotografia protagoniste a Certaldo. In particolare, a conquistare il panorama italiano e non solo sono stati gli scatti di Damiano Salvadori e Donatella Barbera, coppia nella vita e sul lavoro, campioni nell'immortalare matrimoni. Un'arte, la loro, che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti nel corso di una carriera lunga nove anni, con il nome 'D2photography'.

"Abbiamo iniziato a fotografare matrimoni nove anni fa - spiegano sul loro sito web d2photography.it - Fin dall’inizio abbiamo creduto nel nostro progetto e nel nostro modo di vedere la fotografia di matrimonio". Una convinzione che ha portato la coppia a tagliare traguardi di successo, ottenendo, fra gli altri prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali, il Wedding Photographer of the year 2021.

"Si tratta di due artisti del territorio con i quali non posso che complimentarmi - sottolinea il sindaco Giacomo Cucini, che nei giorni scorsi ha ricevuto i due fotografi in Palazzo Comunale, insieme all'assessore alla Cultura, Clara Conforti - Raccogliere premi significa essere delle eccellenze e a ogni eccellenza certaldese va il merito di accendere i riflettori sul borgo e sul territorio".

“Certaldo è la terza meta per matrimoni di coppie straniere in Toscana - spiega l’assessore Conforti - Quello del wedding è un settore che crea un indotto economico importante, senza trascurare il suo ruolo a livello di promozione turistica e culturale per il territorio. Oggi questo settore è fortemente in crisi: auspichiamo di poter ripartire presto. Questo premio conquistato da due certaldesi è un segnale di speranza”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa