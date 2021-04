Il Teatrino dei Fondi arriva nelle scuole: spettacoli in giardino

Negli anni passati la presenza delle scuole a teatro è stata una costante. L’andare a teatro insieme ai propri compagni di classe e di scuola è foriero di esperienze positive; costituisce un terreno comune su cui impostare le basi per la costituzione di una coscienza critica; aiuta a trovare le parole necessarie a esprimere le proprie emozioni.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, mantenendo viva l’attenzione alle scuole, il Teatrino dei Fondi ha pensato a trovare soluzioni creative e organizzative per proporre la visione degli spettacoli.

Con una soluzione a “km 0” il teatro giungerà a partire dal 3 maggio al 25 giugno direttamente nelle scuole, a San Miniato e a Fucecchio. “Il Teatrino al giardino” propone un ventaglio di spettacoli, da presentare, da maggio a giugno, per i bambini dell’infanzia e della primaria. Nei giardini delle scuole a San Miniato e a Fucecchio, o negli spazi, appositamente individuati, all’aperto adiacenti gli edifici scolastici, verranno allestiti gli spettacoli in modo da mettere in relazione la cosiddetta “educazione fuori dalla porta”, “o outdoor education”, con la magia e la forza relazionale del teatro.

La potenza espressiva, immaginifica, del teatro con spettacoli per una o due classi, o sezioni, con opportuna distanza, renderà il giardino un luogo delle meraviglie, nel pieno rispetto delle normativa anti Covid.

ll teatro con la sua dimensione di realtà e finzione offrirà la possibilità ai più piccoli di un contatto esperienziale, in un momento particolarmente significativo. Tra i titoli Milli e Molli e la cicala, le due formichine, già protagoniste dello spettacolo Il Chicco di grano, debuttano con una nuova avventura: Una fiaba originale sul valore dell’amicizia tra formichine e cicale e sull’amore per la musica, che coinvolge anche i più piccoli spettatori. L’elefante un lavoro sull’accettazione delle proprie diversità. Il Raccontastorie Rodariano è un’animazione teatrale versatile ispirata al mondo fantastico di Gianni Rodari. Con un modo diverso di fare teatro, adulti e bambini costruiscono insieme lo spettacolo in modo estemporaneo, con tanta voglia di giocare e divertirsi

Il gioco della fattoria con l’escamotage del gioco dell’oca i bambini saranno coinvolti direttamente dalle loro sedute per partecipare insieme alla creazione di una storia fantastica. Tornerà Mignolina Rap, spettacolo fatto di canzoni, musica e tanti meravigliosi pupazzi in gommapiuma, che affronta anche la problematica dei rifiuti.

Fonte: Teatrino dei Fondi - Titivillus