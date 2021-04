Incidente per un ciclista a Montopoli, interviene Pegaso

Questa mattina, poco dopo le 11, si è verificato un incidente stradale nel Comune di Montopoli in Val d'Arno, nei pressi della frazione Angelica in via Tosco Romagnola. A rimanere coinvolta una persona a bordo di una bicicletta che, per cause in corso di accertamento, sarebbe caduta a terra riportando gravi traumi.

Sul posto è intervenuta la Pubblica Assistenza di Montopoli. Dopo i primi soccorsi è intervenuto l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il ciclista al pronto soccorso dell'ospedale di Pisa in codice rosso.