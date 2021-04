"Con il Castello di Miramare vogliamo iniziare una collaborazione: e lo faremo con un prestito, un bellissimo dipinto, la Madonna delle Rose di Tiziano". Lo ha annunciato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, oggi a Trieste per prendere parte di persona a ""Miramare, non solo numeri", confronto in diretta sul sito culturale del capoluogo friulano e sul particolare momento vissuto dai musei, al quale, oltre a Schmidt, hanno preso parte la direttrice di Miramare Andreina Contessa, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

"La Madonna delle Rose arriverà a Miramare la primavera prossima - aggiunge il direttore - così alle diecimila fioriture bellissime del parco del castello di Miramare, aggiungeremo qualche altra rosa, in questo caso dipinta dall'arte di Tiziano".