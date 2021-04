Ultimi ritocchi alla rotatoria tra viale Matteotti e viale Italia: lunedì il rifacimento della segnaletica

Ultimi ritocchi alla nuova rotatoria tra viale Matteotti e viale Italia. Completata la scorsa settimana la riasfaltatura della strada, lunedì 3 maggio è previsto il rifacimento della segnaletica orizzontale. In caso di maltempo, gli interventi in programma per lunedì saranno prorogati a martedì 4 maggio.

Per permettere di tracciare la segnaletica, durante i lavori sono previste alcune modifiche alla viabilità:

- in viale Matteotti (nel tratto in prossimità dell'intersezione con viale Italia), viale Italia (nel tratto in prossimità dell'intersezione con viale Matteotti) e via del Funaro, dalle 8.30 alle 17.30 sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, consentendo il passaggio pedonale lungo percorsi protetti;

- in viale Italia e in via Traversa sarà vietato il transito agli autotreni e autoarticolati;

- in via del Piloto (nel tratto tra via del Funaro e via Cavallerizza) e via del Funaro sarà restituito temporaneamente il doppio senso di circolazione per i residenti e i mezzi di soccorso;

- in via Crocetta e in via del Soccorso sarà in vigore il divieto di sosta e di transito, quest’ultimo consentito però ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Percorsi alternativi

Chi proviene dalla zona di Capostrada e viale Europa e deve dirigersi verso Porta San Marco e viale Arcadia, è consigliabile il percorso lungo via Sant’Andrea e via Filippo Pacini, svoltando poi in via San Bartolomeo o in via San Pietro. Eventualmente può essere valutato anche il transito lungo via di Collegigliato e via di Bigiano e Castel dei Bovani.

Chi proviene da Porta San Marco e deve dirigersi verso la zona dello Stadio, è consigliabile prendere via Toti oppure via Pagliucola.

Le corse del trasporto pubblico locale potranno subire variazioni; si consiglia di contattare l’azienda Copit al numero di centralino 0573 3630 oppure al numero clienti 848 800 730 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30. Altrimenti consultare la sezione ‘notizie’ sul sito www.blubus.it

