Biodiversità, conferenza online sui tesori delle Cerbaie

I tesori delle Cerbaie, diamanti della biodiversità a due passi da casa.

E’ stata questa l’ interessantissima videoconferenza organizzata ieri, 30 Aprile, dal Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A, Relatore il Naturalista dott. Massimiliano Petrolo, profondo e stimato conoscitore della Zona. Presenti alla Videoconferenza oltre alla Presidente del Club Monica De Crescenzo, a Soci ed Amici anche l’ Assessore del Comune di Fucecchio Daniele Cei ed in conclusione della serata anche il Sindaco Alessio Spinelli, precedentemente impegnato in una Riunione del Consiglio Comunale, che ha dato appuntamento, appena sarà possibile, al Club Rotary per una Visita Guidata all’interno del Magnifico Territorio delle Cerbaie, unico nel suo genere in quanto caratterizzato dalla presenza di Specie anche non tipiche delle nostre latitudini ed ancora, in parte, sconosciuto.

Un Ambiente, come ha detto il Sindaco, di 3.000 ettari (100 di proprietà comunale) da preservare e valorizzare.

Molto chiara e coinvolgente l’illustrazione di Massimiliano Petrolo che ha permesso ai Partecipanti, con l’aiuto delle molte diapositive utilizzate, di sentirsi proiettati direttamente in questo affascinante Luogo. Massimiliano ha parlato delle origini delle Cerbaie e di come sono cambiate nel tempo, della loro estensione nelle provincie di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca, delle Specie Animali e Vegetali presenti (42 Specie Animali e 62 Specie Vegetali) e delle varie Iniziative che vengono fatte al suo interno (Campi estivi, Escursioni, Convegni, Serate a tema, Concerti, Campi di Lavoro, Corsi di formazione ecc.) precisando che, appena sarà possibile, saranno riprese ed ampliate.

Fonte: Ufficio Stampa