Cala Violina sarà a pagamento: per accedere bisognerà prenotare online

Bisogna prenotare online e pagare un euro a titolo di conferma per poter accedere alla spiaggia di Cala Violina. La novità era nell'aria ma è stata resa nota nelle ultime ore dal Comune di Scarlino, dove si trova una delle spiagge più note della Toscana. Inoltre, sempre online si potrà prenotare anche il posteggio nel parcheggio di Val Martina al costo di 10 euro al giorno.

Il Comune di Scarlino ha raggiunto un'intesa con la Regione Toscana, l'Ente Terre e i sindaci di Follonica, Gavorrano e Castiglione della Pescaia. Sono state dunque decise le modalità di accesso a Cala Violina.

Le misure valgono dal 1 giugno al 15 settembre. Per entrare a Cala Violina, dunque, sarà necessaria la prenotazione online – nei prossimi giorni il Comune di Scarlino darà tutte le informazioni necessarie – fino a 72 ore prima del giorno scelto. Dovrà essere accompagnata dal pagamento di un euro a titolo di conferma, anche come deterrente per evitare prenotazioni fittizie.

La necessità di garantire il rispetto delle norme anti-Covid, pur consentendo ai bagnanti l'utilizzo di una delle spiagge più belle dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ha indotto gli enti a limitare a 150 auto l'utilizzo del parcheggio e a 700 persone l'accesso alla spiaggia.

Per controllare gli accessi e dare info a chi arriva, saranno presenti tutti i giorni degli steward. È previsto anche un rafforzamento della presenza di personale a tutela di eventuali emergenze di carattere sanitario e per iniziative culturali che possano consentire di conoscere la zona anche in modalità e in orari più inconsueti.