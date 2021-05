Coprifuoco, Rossi (FdI): "Ammazza la nostra economia"

“Emergenza sanitaria ed emergenza economica devono andare di pari passo, oltre ai contagi ci sono altri numeri che dovrebbero preoccupare e sono quelli dei posti di lavoro persi, delle attività economiche che hanno chiuso, del turismo al collasso. Rilancio con forza lo slogan della campagna promossa da Fratelli d’Italia a livello nazionale: “Non è festa senza lavoro”. Ci sono migliaia di corregionali e connazionali che chiede soltanto di poter tornare a lavorare con regole chiare e in sicurezza” dichiara il Coordinatore regionale di Fdi, Fabrizio Rossi.

“Meno restrizioni e ristori veri per far ripartire il Paese e la Toscana. Con le fiaccolate in 8 città toscane abbiamo chiesto l’abolizione del coprifuoco, una misura insensata che sta ammazzando la nostra economia. Fratelli d’Italia è al fianco dei lavoratori, delle partite Iva, delle imprese” sottolinea Rossi.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo FdI - Ufficio stampa