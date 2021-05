"No al coprifuoco": FdI manifesta in piazza della Vittoria

Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa ieri sera ha manifestato in Piazza della Vittoria ad Empoli, per dire 'No al coprifuoco'.

Da FdI affermano: "Tale misura non ha alcun riscontro scientifico, sulla reale efficacia del contrasto alla pandemia da Covid 19. Dopo più di un anno, dall’inizio della pandemia non è accettabile che il Governo si arroghi il diritto di decidere, quando gli Italiani possano uscire di casa e quando questo non è possibile. Sommessamente vogliamo ricordare al Governo, che siamo un Paese democratico, e che, la limitazione della libertà personale è possibile farla, quando questa è prevista per Legge e con provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria, art. 13 Costituzione.

“La libertà non si baratta con nulla", ha detto il Presidente Draghi durante il suo discorso alle Camere, lo scorso martedì; Fratelli d’Italia concorda pienamente con queste parole, per questo chiede l’abolizione del coprifuoco".