Sono due le persone denunciate per furto di rame tra Carmignano e Vaiano. Si tratta di un 43enne di origini albanesi e di un 35enne di origini tunisine, protagonisti di due vicende distinte.

Il 43enne ha rubato una serie di longherine di ferro da un campo edile a Vaiano. Il 35enne ha saccheggiato le gronde di sei abitazioni in zona Carmignano. I carabinieri hanno identificato prima i mezzi usati per i furti e poi i ladri, per poi partire con le denunce.