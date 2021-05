Vandali incendiano due autovelox in Fi-Pi-Li

Due roghi in due diversi autovelox sulla Fi-Pi-Li, entrambi in provincia di Pisa. A scriverlo è La Nazione, i due fatti sarebbero avvenuti nei giorni scorsi. Uno è accaduto al box di Montopoli in Val d'Arno in direzione Firenze e l'altro a quello di Lavoria (Crespina Lorenzana) in direzione mare. Sui due atti vandalici sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. L'autovelox di Lavoria è già stato ripristinato, un po' più ingenti i danni a quello nella Zona del Cuoio.