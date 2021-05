Quattro persone sono rimaste ferite - una in modo grave - dopo un incidente a Bientina. Il fatto è avvenuto oggi (sabato 1 maggio) poco dopo le 18.30 in via del Monte Est, nella frazione di Quattro Strade. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa e Cascina e i mezzi del 118. Non è chiara la dinamica ma sono rimaste coinvolte due vetture. Quattro, come detto, le persone ferite e una di queste è stata portata via in ospedale in codice rosso.