Lavori al municipio a Seravezza, parte il cantiere

Lunedì 3 maggio apre il cantiere per la riqualificazione del Municipio di Seravezza. Lavori per poco meno di 2 milioni di euro (1.986.042,78 euro oltre iva e somme a disposizione) che nell'arco di circa dieci mesi porteranno al miglioramento sismico e all'efficientamento energetico del Palazzo, sede della quasi totalità degli uffici comunali.

«Nell'ambito del nostro piano per la sicurezza e la qualità degli edifici strategici e rilevanti è il secondo cantiere a partire dopo quello della scuola primaria di Basati e prima dei lavori che interesseranno la scuola dell'infanzia di Querceta», spiega il sindaco Riccardo Tarabella. «Il piano è impegnativo sotto il profilo finanziario e complesso sul piano tecnico ed è un importante investimento sulla sicurezza dei cittadini, obiettivo tra i più qualificanti della mia Amministrazione. Dopo la lunga fase delle analisi tecniche, della ricerca dei finanziamenti e delle progettazioni, diamo finalmente il via alla stagione dei cantieri. Ci sarà qualche disagio e dovremo prevedere temporanee modifiche nell'erogazione dei servizi, ma con la finalità importante di innalzare la qualità del nostro patrimonio immobiliare, ridurre i costi e, soprattutto, elevare la sicurezza di chi lavora o studia negli edifici interessati. L'intervento del Municipio sarà particolarmente lungo e articolato, ma alla fine ci restituirà una sede comunale rinnovata, più efficiente sul piano dei consumi e rispondente alle attuali norme di sicurezza sismica. Si renderà necessario spostare per qualche tempo gli uffici in altre sedi. Ciò avverrà con il coordinamento dell'Ufficio tecnico comunale che, alla luce delle esigenze operative del cantiere, disporrà la ricollocazione provvisoria degli uffici guardando innanzitutto alle necessità dei cittadini – ai quali garantiremo in breve tempo accessibilità e fruibilità dei servizi con il minor disagio possibile – e alla sicurezza dei dipendenti. Usufruiremo di spazi messi a nostra disposizione dalla Misericordia nella propria sede di Seravezza e dall'ASL Toscana nord-ovest presso l'ex distretto socio-sanitario di Querceta. Quest'ultimo, realizzato in epoca recente e già in precedenza destinato a uffici, si presenta in ottimo stato di conservazione ed offre ampie garanzie di sicurezza. I lavori di allestimento sono già stati avviati. Ad ogni modo il Municipio non chiuderà. Alcuni uffici resteranno infatti sempre attivi all'interno del Palazzo. Con l'Ufficio tecnico avevamo inizialmente immaginato di non trasferire niente, utilizzando a rotazione i settori interni non interessati dai lavori. Alla luce delle possibilità emerse di usufruire di spazi alternativi abbiamo invece deciso diversamente, anche per evitare ogni commistione fra aree di cantiere e aree frequentate dal pubblico».

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio stampa