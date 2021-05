Nuova rotatoria a San Giuliano Terme tra SP2 Vicarese e via dei Condotti

Dopo il via libera del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, è arrivato l'ok anche della Soprintendenza. E, a stretto giro di posta è giunto anche il via libera per andare a gara, che è partita ufficialmente lunedì 26 aprile. È il punto della situazione sul percorso per la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la SP2 Vicarese e via dei Condotti, a Ghezzano, all'altezza della Lidl. Un percorso che sta per vedere la luce, avendo superato la fase progettuale e di verifica sulla fattibilità dell'opera.

"Il Ministero, lo scorso anno, aveva trasferito 619 mila euro alla Provincia di Pisa, che erano stati poi dedicati a tre interventi sul territorio provinciale - spiega il presidente Massimiliano Angori -. Due interventi in programma riguardano la manutenzione straordinaria del ponte sulla SP45 di Lajatico e la manutenzione straordinaria del ponte sulla SP6 di Giuncheto. Il terzo intervento, del valore di 200 mila euro, riguarda proprio la rotatoria in questione. Il nulla osta della Soprintendenza ha consentito di aprire la fase di gara, che si è completata entro il mese di aprile come cronoprogramma. La scadenza per partecipare alla gara, pubblicata sull'albo pretorio dell'ente provinciale, è il 10 maggio. Il prossimo passo riguarda l'aggiudicazione dei lavori. L'iter burocratico è previsto in conclusione per il mese di giugno, mentre la realizzazione vera e propria della rotatoria per la fine dell'estate, da cronoprogramma della struttura tecnica. La fase di gara in cui stiamo per entrare sulla rotatoria tra la SP2 Vicarese e via dei Condotti rappresenta un passo molto importante per la sicurezza stradale, al quale associamo la prossima rotatoria che realizzeremo in collaborazione con il Comune di San Giuliano Terme e di cui abbiamo già presentato il progetto: la rotatoria tra la SP30 via delle Sorgenti e via dei Condotti ad Asciano".

"La rotatoria, del diametro di 39 metri, aumenterà la sicurezza dell'intersezione stradale - fa sapere Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme e consigliere provinciale con delega alla viabilità -. La realizzazione di rotatorie e in generale la messa in sicurezza di incroci molto trafficati e a tratti pericolosi non sono percorsi semplici, perché i passaggi necessari sono tanti e vanno seguiti, a volte accettando qualche stop, altre volte accelerando. Per questo intervento stiamo rispettando i tempi e ringrazio la Provincia di Pisa e il suo presidente Massimiliano Angori per la stretta collaborazione".

"Questo intervento - conclude Di Maio - si aggiunge ad altri che stiamo portando avanti in merito alla sicurezza stradale e al miglioramento della viabilità: penso alla rotatoria all'incrocio tra via Pontecorvo e via Puccini, tra La Fontina e La Figuretta, penso al rifacimento dell'asfalto di via dei Condotti una volta che Acque SpA avrà concluso l'ultima fase dell'ingente intervento. Infine, sulla rotatoria de Le Querciole, la società stessa ha informato che i lavori potranno iniziare quando le condizioni del terreno lo permetteranno. Anche su questo torneremo con i prossimi aggiornamenti".

