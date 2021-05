Sequestrati 1.500 chili di scarti tessili a Prato, tre denunce

Quasi 1.500 chili di scarti tessili sono stati sequestrati e tre persone sono state denunciate a Prato. La polizia municipale pratese è entrata in azione nel Macrolotto, insospettita dopo aver visto girare su un autocarro un uomo noto per precedenti abbandoni di scarti tessili. Seguito fino a via Tourcoing, è stato visto mentre assieme a due complici caricava sacchi neri sul veicolo.

Poco dopo sono stati fermati dalla municipale che hanno poi denunciato il conducente, 45 anni, di origini marocchine ma residente a Montecatini Terme, e il passeggero risultato proprietario del veicolo, un 23enne gambiano anche lui residente in provincia di Pistoia. La denuncia è scattata anche per il titolare della ditta produttrice degli scarti tessili che sono stati sequestrati come il veicolo.