Servizio civile in biblioteca a Lastra a Signa

Un anno di servizio civile in Comune presso la biblioteca comunale con il progetto Bibliotecando. La scadenza per presentare le domande è il 28 maggio. Per accedere è necessario avere tra i 18 e i 29 anni, essere residenti in Toscana, essere inattivi o disoccupati. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente online collegandosi al sito della Regione Toscana https://servizi.toscana.it/sis/DASC. Il posto disponibile è uno, per informazioni scrivere a serviziocivile@ancitoscana.it o collegarsi al portale www.ancitoscana.it/servizio-civile.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa