Vaccini, somministrate più di venti milioni di dosi in Italia

Sono state superate le venti milioni di dosi di vaccini somministrate in Italia. Il risultato è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 1 maggio. Per la precisione sono 20.111.976 le dosi di vaccini somministrate ad oggi in Italia, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 anche con il richiamo (pari al 10%).

Per il secondo giorno di fila è stata superata la soglia del mezzo milione al giorno. Delle 22.558.660 dosi distribuite alle regioni, è stato finora somministrato l'89,2%.