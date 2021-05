Casa in fiamme a Chiesanuova, soccorso 92enne

Un incendio ha colpito una casa e un'auto poco fuori dall'abitato di Chiesina Uzzanese. Una persona di 92 anni, proprietaria dell'immobile, è stata presa in carico dai sanitari inviati dal 118 e portata in codice verde in ospedale a Pescia.

Il fatto è avvenuto alle 7.30 di oggi, domenica 2 maggio, tra via Romana Vecchia e via di Pietreto nella frazione di Chiesanuova. Le cause dell'evento sono ancora da chiarire, ma a andare in fiamme sono state una vettura e l'abitazione.

I vigili del fuoco di Pescia e Montecatini sono arrivate quando il proprietario della casa era già fuori. Il 92enne è stato soccorso dall'ambulanza della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Ponte Buggianese e dall'automedica.