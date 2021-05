Alla guida dopo aver preso cocaina, denunciata

Una donna di 60 anni è stata sorpresa alla guida della propria auto subito dopo aver acquistato e consumato una dose di cocaina. Il fatto è avvenuto a Viareggio, la droga sarebbe stata acquistata in pineta. Per questo la donna è stata per questo segnalata alla prefettura quale assuntrice di stupefacenti e denunciata per guida sotto l'effetto di droga, essendo risultata positiva al test. Le è stata inoltre sequestrata l'auto ai fini della confisca e sospesa la patente di guida.