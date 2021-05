"Vaccini Johnson & Johnson per 65-69enni": l'annuncio di Giani

"Con l’arrivo di 9.600 vaccini Johnson&Johnson domani, o al massimo mercoledì, apriamo il portale online per le persone di età 65-69 anni. Con più dosi saremo in grado di dare a tutti gli over 60 un appuntamento". Così sulla pagina del presidente Eugenio Giani si spiega la nuova apertura dei vaccini per una nuova fascia di età.

"Non vogliamo che questo pregiudichi la possibilità di prenotazione che ancora oggi per noi è prioritaria per i 70-79enni", ha spiegato Giani a margine di un'intervista oggi. Secondo quanto si apprende dalla Regione, da mercoledì 5 maggio sul portale regionale sarà aggiunta una nuova finestra dedicata a questa fascia di età con 10mila dosi di vaccino J&J da prenotare fino a esaurimento.