Palazzo Medici Riccardi, riapre il Museo al pubblico

Venerdì 7 maggio 2021, finalmente, Palazzo Medici Riccardi riapre le sue porte al pubblico e lo fa con un fine settimana di accesso gratuito per i residenti del Comune di Firenze e della Città Metropolitana. Dall’8 maggio, ogni sabato e domenica, torneranno anche le visite guidate per adulti e per famiglie, per scoprire insieme il primo palazzo dei Medici, dove vissero Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico e nel quale lavorarono artisti come Donatello, Michelagelo, Paolo Uccello, Benozzo Gozzoli e Botticelli.

“Dopo la lunga chiusura dovuta all’emergenza Covid – afferma Letizia Perini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura - finalmente si potrà ripercorrere per intero il percorso museale del palazzo, partendo dall’elegante cortile di impianto rinascimentale realizzato da Michelozzo, oltrepassando la splendida sala Luca Giordano, con le sue pareti di specchi e la volta affrescata in cui si celebra l’apoteosi medicea, sino alla Madonna di Filippo Lippi e alla celeberrima cappella dei Magi, affrescata da Benozzo Gozzoli. I nostri uffici stanno intanto puntualizzando un programma di nuove mostre”. L’orario sarà 10.30-18.30, con l’ultimo accesso alle 17.30 (da venerdì 7 a domenica 9 maggio, gratuito per i residenti con prenotazione obbligatoria).

Tutti i sabati e le domeniche, alle 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, torneranno poi le visite guidate, a cura di MUS.E e Città Metropolitana, grazie alle quali si potrà andare alla scoperta della residenza privata dei Medici prima e dei Riccardi poi. Visita a Palazzo Medici Riccardi è rivolta a giovani e adulti, mentre A casa Medici nel Quattrocento, coinvolgerà le famiglie.

Per informazioni e prenotazioni

Nei giorni di sabato, domenica e festivi per l'ingresso al museo e alle visite guidate è obbligatorio effettuare la prenotazione almeno il giorno precedente alla visita scrivendo a info@palazzomediciriccardi.it (indicando nome, cognome, giorno, orario desiderato) o al numero 055 2760552 (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì h. 10.00-16.00, venerdì e sabato h. 10.00-18.00). E’ necessario attendere conferma della prenotazione. Non è possibile prenotare via mail l’accesso al museo per il giorno stesso.