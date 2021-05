Badante picchia anziani e i carabinieri a Siena, arrestata

Alcune notti fa, i carabinieri di Siena hanno arrestato una donna rumena che avrebbe picchiato di due anziani presso i quali era stata assunta quale badante da circa un mese.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa della coppia anziana, mediante telefonata al numero d’emergenza 112: allertati dai rumori molesti provenienti dall’abitazione dei coniugi, i due si sono presentati nell’appartamento e sono stati subito aggrediti dalla donna che ha cercato di cacciarli fuori.

I militari assieme a quelli di Monteroni hanno immediatamente raggiunto l’abitazione degli anziani, che mostravano segni evidenti di percosse e durante le fasi di identificazioni, sono stati aggrediti con calci e pugni dalla badante che ha tentato invano di sottrarsi al controllo.

La donna veniva tratta in arresto per lesioni personali aggravate, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e tradotta presso il proprio domicilio in stato di arresto a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. Giudicata con rito per direttissima, è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria