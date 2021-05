Incidenti sul lavoro, sindacati pisani lanciano una raccolta fondi per Luana D'Orazio

Sono giorni terribili: solo due giorni dopo la morte di Luana, operaia tessile di 22 anni a Prato e mamma di un bambino di 5 anni, ieri è morto Christian operaio metalmeccanico di Varese padre di due bambine. Mentre la pandemia continua a fare le vittime, le persone continuano a morire sul lavoro, lasciando

affetti, famiglie e amicizie.

Tutto questo è inaccettabile e ingiusto, soprattutto dopo un anno in cui, per contrastare il virus, l’impegno per la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro è stato massimo, con protocolli, regole, interventi che hanno protetto la salute e la vita di tante lavoratrici e lavoratori. Tutto è ancora più amaro, perché ci rendiamo conto che l’impegno profuso in questi mesi non riesce a evitare le morti di lavoratrici e lavoratori, che continuano ad avvenire per motivi che non sono il Covid.

FIM FIOM UILM e UGLM di Pisa, chiedono di aumentare i controlli nei luoghi di lavoro, un maggior controllo dei ritmi, più formazione e attenzione, e soprattutto meno precarietà, che a parer nostro, sono la causa principale di queste tragedie. Per tutto questo dobbiamo continuare a batterci, intervenendo sull’organizzazione e le condizioni di lavoro come abbiamo fatto nell’ultimo anno per contrastare la pandemia, estendendo questo modello alle condizioni di sicurezza complessive.

Le Segreterie di FIM FIOM UILM e UGLM di Pisa, in seguito agli ultimi tragici fatti avvenuti promuoveranno nei prossimi giorni, come atto concreto di solidarietà, una campagna di raccolta fondi, da devolvere alla famiglia di Luana. La raccolta fondi sarà effettuata tramite un accordo siglato direttamente con le aziende, che effettueranno tramite un modulo, con il quale il lavoratore esprimerà il proprio consenso, una trattenuta direttamente in busta paga equivalente a 1 ora di lavoro, e che sarà versata direttamente sull’Iban bancario di FIM FIOM UILM e UGLM di Pisa. Successivamente, al termine della raccolta, le stesse Organizzazioni Sindacali provvederanno a rendere pubblico l’importo della cifra raccolta e il bonifico effettuato verso la famiglia di Luana.

Fonte: FIM – FIOM – UILM - UGLM PISA