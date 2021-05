Un 29enne di origine rumena, residente a Prato, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino per il reato di atti osceni in luogo pubblico frequentato da minori.

La segnalazione al 112 era pervenuta da un testimone che aveva visto l'uomo appartato tra le siepi del parcheggio antistante il locale campo da baseball intento a compiere atti di autoerotismo, proprio mentre si stava svolgendo l’allenamento della compagine femminile, che annovera tra le sue fila anche una minore.

Immediato l’arrivo della pattuglia dei carabinieri di Sesto Fiorentino che si trovava nei pressi, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio, che ha potuto bloccare l’uomo evitando che il soggetto potesse adescare o molestare le giocatrici o le eventuali passanti.

Per lui, condotto in caserma, è scattata la denuncia in stato di libertà per atti osceni aggravati.