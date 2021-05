Cerca di difendere il suo cane e viene morsa: denunciata padrona

L’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha denunciato una 46enne residente a Lucca per i reati di omessa custodia di animali e lesioni personali, a danno di una cittadina pisana 28enne. Entrambe le parti in causa, nei giorni scorsi, si trovavano con il proprio cane lungo i condotti ad Asciano. Il cane della signora lucchese non era al guinzaglio, era privo di museruola e distante dalla donna; ad un certo punto, incrociando il cane della giovane pisana ha cercato di aggredirlo e quest’ultima, nel tentativo di difendere il proprio animale, è stata morsa al polpaccio dal cane aggressore, rimediando una ferita medicata al Pronto soccorso e refertata con 10 giorni di prognosi. Dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, i poliziotti hanno ricostruito la vicenda, denunciando alla locale Procura della Repubblica la proprietaria del cane assalitore.