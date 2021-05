Ennesimo incidente agricolo in Toscana. Un 59enne è caduto mentre usava la fresatrice in un campo a Massarosa, provincia di Lucca. Il mezzo fuori controllo gli ha amputato una gamba al di sotto del ginocchio, oltre a ferire l'altro arto. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Massarosa, un'automedica, vigili del fuoco, carabinieri e l'elisoccorso Pegaso. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Cisanello.