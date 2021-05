Luana D'Orazio, l'autopsia conferma morte per schiacciamento

Sono stati resi noti i risultati dell'autopsia sul corpo di Luana D'Orazio, 22enne operaia morta a causa di un orditorio in un'azienda tessile di Oste di Montemurlo. La causa principale del decesso sarebbe lo schiacciamento del torace all'interno della macchina. In gergo tecnico si chiama politrauma fratturativo toraco-polmonare. L'esame affidato dalla procura di Prato al medico legale Luciana Sonnellini è avvenuto oggi, presenti anche i consulenti degli indagati ossia la proprietaria dell'azienda e il manutentore. Gli accertamenti continuano anche sui sistemi di sicurezza del macchinario in cui ha perso la vita la giovane ragazza madre.