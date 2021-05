Turismo, conferenza stampa il 10 maggio sulla campagna di promozione dedicata a Firenze

La chiusura dei confini e le restrizioni ai movimenti e alle aperture imposte dal Covid hanno penalizzato le città d’arte, soprattutto quelle dove i turisti erano per lo più stranieri come Firenze. Lunedì 10 maggio, con una conferenza stampa in programma alle ore 12.30 a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, sarà presentata la campagna di promozione “Firenze, come non l’ha mai vista”.

Interverranno in apertura il presidente della Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Francesco Tapinassi, neo direttore di Toscana Promozione Turistica, e Francesco Palumbo, neo direttore di Fondazione Sistema Toscana, spiegheranno la campagna assieme al presidente di Destination Florence CVB Federico Barraco. Saranno proiettate slides ed alcuni video.

Parteciperanno anche l’assessore al turismo della Toscana Leonardo Marras e l’assessore al turismo di Firenze Cecilia Del Re.

La conferenza stampa potrà essere seguita in presenza oppure da remoto, attraverso il link che sarà messo a disposizione dei colleghi giornalisti la mattina del lunedì.

Fonte: Regione Toscana