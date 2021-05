Coronavirus Toscana, 713 contagi: dati in lieve crescita

Contagi 9 maggio, dati in crescita nelle ultime 24 ore

Contagi 9 maggio. I nuovi casi registrati in Toscana sono 713 su 20.981 test di cui 13.500 tamponi molecolari e 7.481 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,40% (9,6% sulle prime diagnosi). Sono questi i dati resi noti dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in anticipo sul quotidiano bollettino della Regione atteso nelle prossime ore. Rispetto a ieri i casi registrati sono in lieve crescita.

Nell'arco della giornata verrà pubblicato il bollettino della Regione e quello delle tre Asl toscane con i dati territoriali.